Die FDP redet an vielen Frauen schlicht und einfach vorbei

Die Liberalen haben ein Frauenproblem. Das sehen sie inzwischen auch selbst so. Der Frauenanteil bei den FDP-Mitgliedern ist so klein wie nie zuvor in den letzten 30 Jahren.Auch bei den Wählerinnen sieht es schlecht aus: Während bei der letzten Bundestagswahl im September 2017 bei Union und den...