Finanzminister Scholz will kleinere Einkommen entlasten

Die Steuerschätzer sagen dem deutschen Fiskus in den nächsten Jahren ein deutliches Einnahmeplus voraus. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) stellte angesichts von Steuermehreinnahmen in Milliardenhöhe eine Entlastung der Bürger mit mittleren und kleinen Einkommen ab 2019 in Aussicht. Allein der Bund...