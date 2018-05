Asylbewerber bei Großrazzia in Flüchtlingsunterkunft gefasst

Ellwangen Nach einer gewaltsam blockierten Abschiebung hat die Polizei einen Asylbewerber bei einer Großrazzia in einem Flüchtlingsheim in Ellwangen im zweiten Anlauf gefasst. Hunderte Beamte durchsuchten stundenlang die Unterkunft. Dort hatten Flüchtlinge in der Nacht zu Montag die Abschiebung eines gesuchten Bewohners gewaltsam verhindert, die Polizei brach den Einsatz ab. Der 23-Jährige wurde bei der Razzia gefasst und soll nach Italien zurückgebracht werden. Die Polizei erhielt für ihr Vorgehen breite Rückendeckung aus der Politik.