„World Press Photo“ 2018 zeigt brennenden Mann in Venezuela

Ein rennender junger Mann mit Gasmaske, sein Oberkörper steht in Flammen: Ein spektakuläres Foto von den heftigen Unruhen in Venezuela ist das Weltpresse-Foto des Jahres 2018. Die Jury des renommierten Wettbewerbs „World Press Photo“ zeichnete dafür den Fotografen Ronaldo Schemidt am...