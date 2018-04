Macron kündigt Jemen-Konferenz in Paris an

Paris Zur Verbesserung der humanitären Lage im umkämpften Jemen plant Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bis zum Sommer eine Konferenz in Paris. Das kündigte Macron nach einem Treffen mit dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman an. Dieser gilt als starker Mann des Golfstaats. Menschenrechtler hatten Macron aufgefordert, von den Prinzen das Ende von Luftangriffen auf Zivilisten im Jemen einzufordern. In dem Land auf der arabischen Halbinsel kämpft eine von Saudi-Arabien angeführte Koalition mit Luftangriffen gegen einen Aufstand der schiitischen Huthi-Rebellen.