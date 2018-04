Bericht: Anschlag bei Berliner Halbmarathon verhindert

Die Berliner Polizei hat am Sonntag einem Bericht der „Welt“ zufolge einen Anschlag beim Halbmarathon in der Hauptstadt verhindert. Demnach nahmen Spezialkräfte vier Männer fest, die aus dem Umfeld von Anis Amri stammen sollten, der im Dezember 2016 den Anschlag am Berliner Breitscheidplatz verübt...