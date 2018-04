Verdi weitet Warnstreiks aus - Airport Frankfurt womöglich betroffen

Berlin Die Bürger in weiten Teilen Deutschlands müssen sich in der kommenden Woche auf erhebliche Beeinträchtigungen im öffentlichen Dienst einstellen. Vor der wahrscheinlich entscheidenden Tarifrunde für die Beschäftigten von Bund und Kommunen am 15. und 16. April wollen die Gewerkschaften ab Dienstag ihre Warnstreiks ausweiten. Auch der Frankfurter Flughafen könnte betroffen sein. Verdi fordert für die 2,3 Millionen Beschäftigten sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Die Arbeitgeber haben noch kein Angebot vorgelegt.

