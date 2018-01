Trump will dieses Jahr Staatsbesuch in Großbritannien machen

Davos US-Präsident Donald Trump will seinen umstrittenen Staatsbesuch in Großbritannien noch in diesem Jahr antreten. Das wurde nach einem Treffen Trumps mit der britischen Premierministerin Theresa May am Donnerstag in Davos bekannt. Die britische Regierung erklärte, beide Seiten hätten die entsprechenden Stellen angewiesen, die Einzelheiten für einen solchen Besuch auszuarbeiten. Die Einladung Trumps steht unter keinem guten Stern. In Großbritannien formierten sich erhebliche Proteste gegen den Besuch des US-Präsidenten.

