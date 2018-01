Trump zu Gespräch mit Sonderermittler bereit

Washington US-Präsident Donald Trump sieht einem Gespräch mit Sonderermittler Robert Mueller über die sogenannte Russland-Affäre mit Freuden entgegen. Das sagte Trump vor Reportern in Weißen-Haus, wie US-Medien berichten. "Ich würde es sogar unter Eid tun", wurde Trump zitiert. "Ich würde das gerne so bald wie möglich tun." Er gehe davon aus, dass er in zwei bis drei Wochen mit Mueller reden werde, abhängig von der Zustimmung seines Rechtsberaters. Zuletzt hat Mueller in der vergangenen Woche Justizminister Jeff Sessions befragt.

