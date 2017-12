Erdogan reist zu Präsident Macron nach Frankreich

Istanbul Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wird kommende Woche mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zusammentreffen. "Am Freitag reise ich nach Frankreich", sagte Erdogan vor AKP-Anhängern in der Schwarzmeerstadt Sinop. Er wolle die türkisch-französischen Beziehungen besprechen. Aus dem Pariser Élyséepalast verlautete, bei dem Treffen werde es auch um Themen wie den Syrienkrieg und die Lage in Palästina gehen. Macron werde zudem auch die Frage der Menschenrechte ansprechen.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder