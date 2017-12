Afghanistan: Mindestens sieben Menschen sterben durch Bombe

Kabul Bei der Explosion einer an einer Straße versteckten Bombe sind in der südafghanischen Provinz Helmand mindestens sieben Zivilisten ums Leben gekommen. Das sagte ein Mitglied des Provinzrats, Mirsa Hussain Alisada. Der Kleinbus sei am Morgen auf dem Weg in die Provinzhauptstadt gewesen und im Mardscha-Bezirk in die Sprengfalle geraten. Die radikalislamischen Taliban legen landesweit Tausende solcher improvisierten Sprengsätze. Die Bomben sollen Truppenbewegungen aufhalten, töten aber oft Zivilisten.

