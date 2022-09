Episode 33 Zwischen den Zeilen - So geht ein Schauspieler mit Kritik um

Mattias Schamberger ist schon lange Schauspieler am Staatstheater Braunschweig. In "Zwischen den Zeilen" spricht er mit Lukas Dörfler über seinen Beruf, wie er Rollen entwickelt - und wie er mit Kritiken umgeht, die auch in unserer Zeitung stehen.

Manchmal kann er sie nachvollziehen, manchmal nicht. Doch er liest sie zumindest immer - und findet sie auch wichtig.

Kontakt zu Lukas Dörfler und Tanja Reeve lukas.doerfler@funkemedien.de tanja.reeve@funkemedien.de, Twitter: [@tanjareeve](http://twitter.com/TanjaReeve), Instagram: [@tanjafotografiert](http://instagram.com/TanjaFotografiert)