Episode 18: Die Chefredakteurin - Kind der Region

Nachdem Christian Klose schon Gast in "Zwischen den Zeilen" war, stellt sich nun der zweite Teil der Braunschweiger Chefredaktion vor: Kerstin Loehr. Sie kommt aus der Region, war stellvertretende Lokalchefin in Peine und Lokalchefin in Wolfsburg, und bezeichnet sich selbst als "Kind der Region. Was genau sind ihre Aufgaben? Wie will sie die Zeitung verändern? Und was hat es mit dem Rotkehlchenclub auf sich?

Zwischen den Zeilen – Der junge Podcast unserer Zeitung

In dem Podcast der Auszubildenden Lukas Dörfler und Tanja Reeve erhalten Hörerinnen und Hörer einen exklusiven Einblick in die Arbeit unserer Redaktionen.

