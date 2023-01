Pocahontas, Haftbefehl und endlich wieder Wahlplakate

Mutmach-Podcast Mit Kind und Fahrrad von Offenbach bis in den Süden Spaniens

„Nutze die Zeit, fahr los und folge deinem Traum.“ Wie die alleinerziehende Mutter Jasmin Böhm in drei Monaten mit dem Fahrrad von Offenbach bis nach Südspanien fuhr und sich und ihren Sohn dabei wiederfand. Raus aus Doktorarbeit, drei Jobs und völlige Überforderung. Angst, Häusliche Gewalt und Tod. Mit Offenheit ins Unbekannte und Hilfe von Fremden. Achtsamkeit am Straßenrand. Einfachheit und Bänderriss. 80 kg, Hitze und Gegenwind. Zu Hause gab´s Streit beim Reisen Entspannung. Vertrauen und Akzeptanz. Der Tod muss nicht das schlimme Ende sein. Nächstes Ziel: Polen, Estland, Lettland. Plus: Buchverlosung „Hallo Glück, Dich gibt´s ja doch.

Folge 513.

