Folge 06 - New Work Now Gabriel Rath I Über Reflexion, mehr Fragen stellen und New Work im Familienalltag

New Work Experte und Keynote Speaker Gabriel Rath ist heute zu Gast bei Kira Marie. Seit 2018 ist er selbst Host eines Podcasts und gibt auf seinem Blog Gedanken zur Vereinbarkeit von Familie und New Work wieder. Von Gabriel erfahrt ihr, wie er sich im Bereich New Work weiterbildet und inwiefern er sein Herzensthema auch in sein Privatleben miteinfließen lässt. Die beiden gehen auch darauf ein, was es heißt, Work-Life-Integration zu leben.