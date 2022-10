Folge 03 - New Work Now

Folge 03 - New Work Now Jannis Johannmeier I Über Selbsterkenntnis, neue Arbeitswelten und ein Sprichwort aus Uganda

Warm Welcome zur dritten Folge von New Work Now. Im Interview begrüßt Gastgeberin Kira Marie Cremer diesmal den Co-Founder und CEO der PR-Agentur The Trailblazers und frisch gebackenen Papa Jannis Johannmeier. Die beiden sprechen über Jannis Werdegang, seine Sicht auf die Transformation in eine neue Arbeitswelt und ein Sprichwort aus Uganda, das ihn privat und beruflich prägte.