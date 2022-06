"Deine Lieblingsmenschen": Jung, verwitwet, neues Glück

Jasmin Schulz führte ein nahezu perfektes Leben. Mit Mitte zwanzig den Mann fürs Leben gefunden, ein schönes Eigenheim, ein Hund und eine Tochter. Doch vor fast sieben Jahren – am 12.09.2015 – und somit nur zehn Tage nach dem 1. Geburtstag ihrer Tochter, änderte sich ihr Leben schlagartig. Ihr Mann, Markus Schulz, wollte wie an jedem Morgen zur Arbeit zu fahren. Aber dort ist er nie angekommen.

Keine zwanzig Minuten nachdem er von zu Hause los fuhr und nur knapp vier Kilometer von dem gemeinsamen Haus entfernt, verlor ihr Mann auf der Landstraße in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen zwei Bäume. Er wurde umgehend mit einem Rettungshubschrauber in das nächstgelegene Krankenhaus geflogen. Dort verstarb er aber nach kurzer Zeit an seinen schweren Verletzungen. Dieser tragische Unfalltod ist nun über sechs Jahre her. Sechs Jahre voller Höhen und Tiefen. „Die Trauer. Bei jedem Menschen ist sie anders. Alles kann. Nichts muss. Ob man nur weint, oder ob man nur feiert. Alles ist gut. Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur ein Ziel“ sagt Jasmin Schulz im Podcast „Deine Lieblingsmenschen“ mit Marcel Krüger, dem Gründer des gleichnamigen Formates.

Ihre Ziele für die Zukunft? Sich selbst wieder glücklich machen! „Wir haben nur dieses eine Leben. Wir sollten es nutzen und in vollen Zügen genießen“, so Jasmin Schulz. Und das tut Sie. Stolz und voller Liebe zeigt Sie sich auf ihrem Instagram-Profil @jung.verwitwet.neues.glueck