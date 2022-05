"Deine Lieblingsmenschen": Diagnose "Morbus Crohn"

Morbus Crohn, Koma, Hauttransplantation, Nahtoderfahrung – die Liste ist lang: Chanel Silberberg hat mit ihren jungen 21 Jahren schon eine Menge erlebt. Und trotzdem bewies sie Stolz und Mut und ging mit ihren Makeln 2021 zu Germany’s Next Topmodel.

Im Podcast „Deine Lieblingsmenschen“ spricht sie über den Tod, über ihre Entscheidung, zur Modelshow von Heidi Klum zu gehen und wie sie mit der Entzündung ihres Magen-Darm-Traktes lebt.

Chanel Silberberg hat schon als Kind unter Bauchschmerzen gelitten

Schon im Kindesalter hatte Chanel Silberberg häufig Bauchschmerzen und Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten. Sie erinnert sich noch ganz genau an den Tag, an dem sich die Krankheit zum ersten Mal bemerkbar machte. Sie war acht Jahre alt: „Ich saß auf der Toilette. Plötzlich war da ganz viel Blut in der Kloschüssel.“ Beim Arzt direkt wurde ihr vorerst nicht geholfen: „Wir wurden eher wieder weggeschickt.“

Letztendlich wurde das Model falsch behandelt, da die Ärzte den falschen Darmbereich für entzündet hielten. Der eigentliche Entzündungsherd verbreitete sich weiter. „Die Bakterien, die dadurch entstanden sind, sind durch meinen ganzen Körper gewandert und haben letztendlich die ganzen Organe angegriffen. Mein Kopf, Arm und Fuß wurden von den Bakterien bis auf die Knochen zerfressen“, erklärt Chanel Silberberg. In zwei Operationen wurden die Bakterien entfernt und die Gliedmaßen gesäubert.

Bakterien greifen Organe an: Organversagen

Auch zum Organversagen ist es aufgrund der Bakterien gekommen. Das Ende vom Lied: Plötzlich erlebte Chanel eine Nahtoderfahrung. „Seitdem das passiert ist, habe ich keine Angst mehr vor dem Tod. Es hat sich so schön angefühlt. Jetzt wo ich weiß, wo man hinkommt, wenn man nicht mehr auf der Welt ist, Das beruhigt mich.“ Im Podcast „Deine Lieblingsmenschen“ berichtet sie, was sie im Nahtod gesehen und erlebt hat.

Heute erinnern Narben an Kopf, Bein, Fuß und Arm an ihre Krankheitsgeschichte. Narben, die sie jahrelang versuchte, zu verstecken. So hat sie beispielsweise keine T-Shirts getragen und ist auch nicht ins Freibad gegangen. „Über Nacht habe ich mir gedacht, dass das Versteckspiel total falsch ist. Ich muss es so hinnehmen, wie es ist.“ Kurzerhand meldete sie sich bei „Germany’s Next Topmodel“ an, um anderen Menschen Mut zu machen.

Durch Germany's Next Topmodel hat sich das Leben von Chanel geändert

Mit Erfolg: „Mein Leben hat sich schlagartig verändert. Es war schön zu hören, dass ich für viele Menschen eine Inspiration bin“, sagt Chanel. Sie wurde nicht nur 17. in der Castingshow, sondern hat ihren Traum wahr werden lassen. Heute modelt sie, verdient mit Instagram Geld und macht anderen Menschen Mut, sich selbst zu lieben.