VW-Chef Diess: Tut er gut, weil er weh tut?

"Nicht abgehoben, sondern nahbar" - so beschreibt unser Autor Christian Franz den Auftritt von VW-Chef Herbert Diess am Montagmorgen im Gespräch mit Leserinnen und Lesern unserer Zeitung. In der direkten Konfrontation nahm sich Diess viel Zeit und wich keinem brisanten Thema aus. Kann er sich guten Gewissens zurücklehnen oder hinkt der größte Autobauer hinterher? In der ersten Folge des Podcast-Spezials ziehen Lukas Mauri und Hannah Schmitz Bilanz über das Wirken von VW-Chef Herbert Diess.





