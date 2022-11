"Draußen" mit Polarexperte Arved Fuchs - Alarmsignale aus der Arktis

Der Abenteurer Arved Fuchs spricht im Podcast über alarmierende Hinweise auf den Klimawandel in Polarregionen.

Arved Fuchs ist Buchautor und Polarexperte. Im Outdoor-Podcast Draußen berichtet er von seinen Erlebnisen: Hitzewellen haben gravierende Folgen für Flora und Fauna in der Arktis. Irreversible Kipp-Punkte des Klimawandels sind ihmzufolge schon längst erreicht. Im Gespräch mit Michael Strohmann erzählt der Polar-Experte von seinen Expeditionen und verrät an welchem Hafen er am liebsten anlegt.