"Draußen": Paddeln auf der Oker, ein Traum!

Braunschweig In seiner Freizeit ist der Radio-38-Geschäftsführer Sascha Polzin gerne mit dem Kanu unterwegs auf den Flüssen unserer Region.

Auf dem Wasser unterwegs zu sein bedeutet, landschaftliche Eindrücke aus anderer Perspektive gewinnen zu können. Die entschleunigte Art der Fortbewegung ist für Sascha Polzin die ideale Erholungs- und Erlebnisform. Im Podcast gibt er Tipps und Sicherheitshinweise für Einsteiger, die den Wassersport auf Oker, Aller oder Fuhse ausprobieren möchten. Und er erzählt, was einem bei einer Flussfahrt so alles widerfahren kann – zum Beispiel bei der Suche nach einem Übernachtungsplatz am Ufer.