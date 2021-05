Der Innovator: Pfizer-Deutschlandchef Peter Albiez

Vor den Augen der Welt ganz schnell etwas völlig Neues zu entwickeln, erfordert Mut. Mut ist neben Fairness, Freude und Exzellenz einer der zentralen Werte des Pharmaunternehmens Pfizer, dessen Deutschlandchef Peter Albiez im Podcast „Die besten Chef*innen“ mit Reinhild Fürstenberg über die spannende Zeit der Impfstoffentwicklung und die rasante Lernkurve von Unternehmen in der Coronazeit spricht. Dabei geht es auch um werteorientierte Führung, Waldspaziergänge, gute Kommunikation und den Umgang mit Kritik.



Wer Mitarbeiter*innen in der schnelllebigen VUCA-Welt gesund führen will, motiviert am besten durch sinnvolle Tätigkeit und Vertrauen. Ein starkes Miteinander und Füreinander, transparente Kommunikation und eine Kultur, in der der Einzelne zählt und sich entfalten kann, machen Zusammenarbeit auch auf Distanz erfolgreich.