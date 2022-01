Gesundheits-Podcast: Wenn das Knie knirscht und knackt

Etwa jeder vierte Mensch in Deutschland leidet im Laufe seines Leben unter einem Verschleiß des Kniegelenks. Was ist die Ursache, wenn das Kniegelenk ständig knirscht und knackt? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es, damit die Schmerzen aufhören? Und in welchen Fällen ist ein künstliches Kniegelenk nötig? Diese und viele weitere Fragen rund um das Knie beantworten die Klinikumsärzte Dr. Eichholz und Dr. Wilhelm in der 13. Folge unseres Gesundheitspodcasts „Auf Herz und Nieren“.





Das Gespräch zum Nachlesen finden Sie hier:

Knieschmerzen: Wolfsburger Klinikumsärzte geben Tipps