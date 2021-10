Dartspieler aus Wense bei Weltmeisterschaft erfolgreich

Wense. Thomas Speth von den Dartern des SV Wacker Wense hat an der Para-Weltmeisterschaft in Schottland teilgenommen. Wie es war, lesen Sie hier.

Thomas Speth von "Wacker Wense" hat an der Para-Dart-Weltmeisterschaft in Schottland teilgenommen.

Der deutsche Dichter Matthias Claudius stellte das schon vor vielen Jahren fest – und es ist bis heute so geblieben: „Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen…“ Thomas Speth von der Dartsparte „Ersewölfe“ im Sportverein „Wacker Wense“ zum Beispiel. Der Nationalspieler ist im September nach Schottland gefahren, um dort an der Weltmeisterschaft im Para-Dart teilzunehmen. Fast hätte es zum Sieg gereicht, sein Team scheiterte im Finale dann aber am Gastgeber.

Lesen Sie auch:

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Doch der Reihe nach. Bei einem Unfall vor sieben Jahren hat Thomas Speth eine Hüfte gebrochen, mehrere Operationen folgten, „sie missglückten“, berichtet er. Seine Gesundheit konnte nicht wieder hergestellt werden. „Ich habe immer Schmerzen.“ In der ersten Zeit sei er fast nur zu Hause gewesen, „zu viel, fand mein Nachbar und hat mich zum Darten mitgeschleppt“.

„Eine ruhige Hand, innere Ruhe – und man muss viel trainieren“

Daraus wurde eine Erfolgsgeschichte. Thomas Speth fand Spaß am Darten bei den „Ersewölfen“. Die Sparte war damals gerade gegründet worden, um den im Alter zunehmend verletzungsanfälliger werdenden Fußballern einen Anreiz zu geben, im Verein aktiv zu bleiben. In kurzer Zeit wuchs die Sparte, seit 2014 nehmen die „Ersewölfe“ am Punktspielbetrieb im Braunschweiger Bezirksdartverband teil haben seither mehrere Erfolge gefeiert.

Was man zum Darten braucht? „Eine ruhige Hand, innere Ruhe – und man muss viel trainieren“, sagt Thomas Speth, „drei bis vier Stunden am Tag“.

In der Corona-Pandemie online trainiert

Die Corona-Pandemie bremste das Training im Wenser Dorfgemeinschaftshaus aus. „Wir haben viel online gespielt – das ging gut. Und irgendwann wurde ich im Netz auf die Para-Dart aufmerksam und habe gefragt, ob ich da mitmachen kann“, erzählt Thomas Speth. Die Antwort der Para-Dart-Gemeinschaft: „Wir beobachten Dich schon schon länger.“ Und schließlich kam die Einladung zur Weltmeisterschaft in Schottland. Mit Ralf Quindeau, Sandro Baumann, Hagen Stelter und Simon Lyrer bildete Thomas Speth das B-Team.

Von Wense nach Amsterdam, dort auf die Fähre, von Newcastle weiter nach Schottland. „Es war eine lange Reise, aber ich habe mich entschieden, mit dem Auto zu fahren, weil ich mich immer wieder hinlegen und ausruhen muss“, sagt Thomas Speth. „Auch zwischen den Wettkämpfen.“ Im VW-Bus das Bett vor der Tür geparkt zu haben, „das war gut, denn es war körperlich sehr anstrengend für mich“. Gefahren ist er nicht allein, „wir haben eine Fahrgemeinschaft gebildet“. Einen Teil der Fahrtkosten finanzierte der Verband, ein Teil ging auf eigene Rechnung.

Wettkämpfe bis nachts um drei

Die Wettkämpfe in Schottland zogen sich hin, „von morgens um zehn bis Mitternacht, am letzten Tag auch bis nachts um drei. Das hätte man besser organisieren können“, kritisiert er bei aller Freude über den Erfolg. „Wir waren mit dem B-Team besser als das A-Team und sind so ins Finale gekommen.“

Kurzum, „es war ein tolles Erlebnis, aber auch sehr anstrengend“. Die Rückreise begann mit einer Aufregung, da der Corona-Test nicht anerkannt wurde. „Wir mussten einen neuen machen - fast hätten wir die Fähre verpasst.“ Die nächste WM findet in Portugal statt. Wieder mit dem „Ersewolf“ Thomas Speth? „Erst dachte ich: Nein, weil es so anstrengend war. Aber jetzt...“ ln Schottland langen Veranstaltungsort und Hotel auseinander, „in Portugal ist beides an einem Platz“. Das Intensiv-Training geht also weiter, und auch 2023 hat Thomas Speth schon im Blick. „Da findet die WM in Deutschland statt.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de