Gastwirte fordern Hilfe von der Politik – auch in Wendeburg

Bei der Übergabe der leeren Töpfe, von links, Torsten Köster, Fraktionsvorsitzender der CDU Braunschweig, Bernd Weymann, Dehoga- Vorsitzender der Region Braunschweig-Wolfenbüttel und Gastwirt in Wendeburg, Landtagsabgeordneter Oliver Schatta und Gerd Albrecht, Bürgermeister der Gemeinde Wendeburg

Wendeburg. Überall im Land übergeben Gastwirte am Dienstag leere Töpfe an Landtags- und Bundestagsabgeordneten – ein Hilferuf, auch in Wendeburg.