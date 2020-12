Tagespflege in Wendeburg – ein Weihnachtsgeschenk?

Die Fenster sind weihnachtlich geschmückt, ein Adventskranz steht auf dem Tisch, die Ruheräume sind vorbereitet und auch der Raum für die Krankengymnastik ist fertig. Eigentlich könnte die neue Tagespflegegruppe im bisherigen Seniorenpflegeheim von Regina Löschmann in Wendeburg starten. Wäre da nicht die Genehmigung der Nutzungsänderung, auf die Regina Löschmann so sehnlich wartet – und mit ihr 13 Senioren, die einen Platz in der neuen Gruppe wollen. Ob es vor Weihnachten noch klappt? „Es wäre das schönste Geschenk“, sagt Regina Löschmann.

Doch der Reihe nach. 1995 haben Regina Löschmann und ihr Mann das Seniorenheim mit zunächst neun stationären Pflegeplätzen übernommen. 1996 wurde es auf 21 stationäre Pflegeplätze erweitert. Zu Jahresbeginn 2020 – noch vor Beginn der Corona-Pandemie – kam das Aus: Im Januar seien gleichzeitig zwei Führungskräfte ausgefallen und sie habe keine Ersatz-Fachkräfte gefunden, schildert Regina Löschmann ihre Situation. So habe sie beschlossen, das Pflegeheim aufzugeben. Die Nachfrage nach Tagespflegeplätzen ist groß Die Bewohner zogen in andere Häuser um, acht Senioren mit niedrigem Pflegegrad konnten bleiben: Sie leben jetzt in einer Wohngruppe zusammen. „Da die Nachfrage nach Tagespflege sehr groß ist, habe ich beschlossen, eine zweite Gruppe zu eröffnen. Eine gibt es ja schon, seit zehn Jahren“, so Regina Löschmann weiter. „Der Platz ist da, und es ist kein Umbau erforderlich“, erklärt sie und zeigt die Räume, in denen die 13 Tagesgäste von 8 bis 17 Uhr betreut werden sollen. Die Heimaufsicht habe sich alles angesehen und das Vorhaben begrüßt. „Aber ich muss eine Nutzungsänderung beantragen – das habe ich im Februar getan.“ Und sie habe einen Architekten damit beauftragt, die Unterlagen nachzureichen, die die Baubehörde des Landkreises angefordert hatte. Er habe die Liste abgearbeitet, anstelle der Genehmigung seien aber weitere Anforderungen gekommen. Diesmal zum Brandschutz. „Ich habe drei Ordner mit genehmigten Brandschutz-Unterlagen“, sagt Regina Löschmann. Mitarbeiterinnen sind in Sorge um ihre Arbeitsplätze Sie kann nicht verstehen, dass der Brandschutz nun auch wieder neu beantragt werden muss. Und noch viel weniger verstehen kann sie, dass das alles solange dauert. „Immer wenn Unterlagen nachgereicht werden, landet das wieder ganz unten im Stapel“, hat sie beim Landkreis in Erfahrung gebracht. Inzwischen laufe ihre aber die Zeit davon – und die Kosten. „Ich mache monatlich 15.000 Euro Verlust.“ „Und wir haben Angst um unsere Arbeit“, fügt eine der Mitarbeiterinnen hinzu, die noch da sind: Fünf Alltagsbegleiterinnen, zwei examinierte Altenpflegerinnen und eine Krankenschwester. Die Position des Landkreises Für den Laien scheine die Umwandlung der „Nutzungseinheit Altenpflegeheim“ in mehrere neue Einheiten wie Tagespflege, Gymnastikraum und ähnliches nicht problematisch zu sein, sagt Fabian Laaß, Pressesprecher des Landkreises Peine, auf Nachfrage unserer Zeitung. „Aus baurechtlicher Sicht stellt jede einzelne Abteilung jedoch eine abgeschlossene Einheit dar, die getrennt von den anderen zu beurteilen ist. Die Nutzungseinheiten überschneiden sich in technischer, baulicher und funktionaler Hinsicht.“ Der Bauantrag für das Gebäude, der der Bauordnung des Landkreises Peine vorliegt, sei rund 30 Jahre alt. Seither seien am und im Gebäude technische Umbauten, Brandschutzmaßnahmen und Modernisierungen notwendig gewesen und vollzogen worden. „Diese sind aber nicht in den Akten verzeichnet. Für einen neuen Antrag, wie er von Frau Löschmann gestellt worden ist, ist es aber notwendig, die Änderungen aufzunehmen und der Bauordnung einen aktuellen Plan vorzulegen“, erklärt Fabian Laaß weiter. „Sind die Unterlagen bei der Antragsstellung nicht vollständig, hat der Architekt die Möglichkeit, die fehlenden Informationen nachzureichen. Im Fall von Frau Löschmann befinden wir uns mittlerweile im dritten Nachtrag, da immer wieder wichtige Informationen fehlten.“ „Nachträge bekommen einen neuen Eingangsstempel“ Dass fehlende Informationen nachgereicht werden, sei gängige Praxis, so der Sprecher des Landkreises. Nachgereichte Unterlagen könnten aber bedingt durch das hohe Arbeitsaufkommen nicht bevorzugt bearbeitet werden. „Nachträge bekommen einen neuen Eingangsstempel und werden entsprechend abgearbeitet. Dies ist eine normale Vorgehensweise.“ Diese Sachverhalte seien Regina Löschmann mehrfach telefonisch und auch im persönlichen Gespräch mit der Fachdienstleiterin der Bauordnung erläutert und Lösungsmöglichkeiten konstruktiv aufgezeigt worden.