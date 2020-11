Wendeburger „erlaufen“ Weihnachtsgeschichte auf dem Sternweg

Die Weihnachtsgeschichte – die Wendeburger können sie in diesem Jahr auf besondere Weise erleben, oder genauer „erlaufen“: auf dem Wendeburger „Sternweg“. An zehn Stationen sind künstlerisch gestaltete Bildtafeln aufgestellt, die zum Staunen, zum Entdecken, zum Nachdenken, zum Freuen und zum Hoffen einladen.

„Der Sternweg ist als Gemeinschaftsprojekt für alle Menschen in der Gemeinde Wendeburg entstanden“, sagt Dr. Mareike Hornig, die das Projekt initiiert hat. Die Fachärztin für Innere Medizin, die an der Medizinischen Hochschule Hannover arbeitet, hat in Wendeburg schon vielfach Weihnachtsgottesdienste gestaltet – im Corona-Weihnachtsjahr mal so, als „Wendeburger Sternweg“.

„Kirchliches, politisches und bürgerschaftliches Engagement haben sich vereint, um ein besonderes Erleben der Weihnachtsgeschichte möglich zu machen. Zusammenhalt und Lebensfreude, die in den Traditionen unserer Ortschaften von jeher hoch gehalten werden, sollen so in diesen besonderen Zeiten zum Ausdruck kommen“, sagt sie über das neue Kulturprojekt.

Bildtafeln sind an zehn Stationen aufgebaut

Die Bildtafeln stehen an folgenden Stellen: an der evangelischen Marienkirche, am Pfarrhaus und an der Weidenkirche an der Schulstraße, am Feuerwehrhaus Meierholz, an den Denkmal-Steinen Peiner Straße/Ecke Meierholz und Peiner Straße/Biotop, an der katholischen Kirche St. Elisabeth am Pastor-Derks-Weg, an der Zweidorfer Mühle an der Mühlenstraße, am Spielplatz am Wendezeller Ring und an der Gaststätte Wendezeller Stuben.

Zum „Wendeburger Sternweg“ ist auch ein Liedheft erschienen, das alle Einwohner der Gemeinde Wendeburg rund um den ersten Advent erreicht. „Wir möchten herzlich zum Schmökern und Singen einladen, und wünschen bei Kerzenschein in der warmen Stube eine besinnliche Advents- und Weihnachtsstimmung für alle“, heißt es auf der Internetseite, auf der das Projekt umfassend vorgestellt wird: www.wendeburgerweg.de.

„Jedes Jahr aufs Neue ist die Weihnacht allgegenwärtig und stets aktuell“

„Ganz unabhängig von unserem Alter, unserem Glauben und unseren Überzeugungen übt die Weihnachtsgeschichte jedes Jahr aufs Neue eine unglaubliche Faszination auf uns aus“, sagt Mareike Hornig. „Menschen versammeln sich, ob in den Kirchen oder zu Hause, die Gesichter voll froher Erwartung dessen, was der Heilige Abend an Überraschungen, Geschenken und schönen Stunden bringen kann. Das, was uns jedes Jahr aufs Neue begeistern und froh stimmen kann, beginnt schon in der Adventszeit. Die Erwartung des Schönen, das auf uns zu kommt, zu dem wir uns auf den Weg machen, erfüllt uns mit Freude. Das Leuchten der Kinderaugen unter dem geschmückten Christbaum. Die Vorfreude der Erwachsenen auf das Schenken und beschenkt werden. In der Weihnachtsgeschichte werden all unsere Gedanken, Wünsche und Sehnsüchte aufwundersame Weise zur Realität, dass wir es kaum fassen können. All das, was unsere Wertegemeinschaft ausmacht, was uns als Gesellschaft im Kern zusammenhält, wird in dieser Erzählung so unglaublich klar und greifbar, dass es jedem Kind und jedem Erwachsene jedes Jahr aufs Neue ein Leuchten ins Gesicht zaubern kann. Glaube, Frieden, Liebe, Sehnsucht, Hoffnung, Erwartung, Trost, Wertschätzung, Gemeinschaft, Barmherzigkeit. Ganz unabhängig von unserem Alter, unserem Glauben oder unseren Überzeugungen, dringt diese Botschaft tief in uns ein. Jedes Jahr aufs Neue ist die Weihnacht allgegenwärtig und stets aktuell. Das ist das wahre Wunder von Weihnachten.“

Kulturprojekt wird im Januar fortgesetzt

Mareike Hornig hat sich nicht nur viele Gedanken gemacht – aus ihrer Feder stammen auch die bezaubernden Illustrationen auf den Tafeln, die „Glaube“, „Frieden“, „Liebe“, „Sehnsucht“, Hoffnung“, „Erwartung“, „Trost“, „Wertschätzung“ „Gemeinschaft“ und „Barmherzigkeit“ titeln. Zu lesen ist auf den Tafeln die Weihnachtsgeschichte und auch Jahreslosungen finden sich darauf. Sehr schön gemacht!

Das Besondere an dem Kulturprojekt: Es wird auch nach Weihnachten fortgesetzt, ab Januar mit Informationen, Daten und Fakten zur Ortshistorie, zu bedeutenden Bauwerken, Denkmälern und Institutionen. Und auch das ist den Initiatoren wichtig: „Das Projekt nimmt seinen Ausgangspunkt zwar im Kernort Wendeburg, ist aber als Initiative für die gesamte Gemeinde Wendeburg entstanden“, erklärt Mareike Hornig. „Wir erhoffen uns eine Ausweitung des Projekt-Weges auch auf die anderen Ortschaften der Gemeinde Wendeburg, so dass wir unsere Kultur, den Dialog und die Vielfalt unserer bunten Vereins- und Verbandskultur fördern und immer wieder neu erschaffen können.“

Projekt wird von vielen Seiten unterstützt

Unterstützt wurde das Projekt von den Kirchengemeinden Wendeburg, Harvesse und St. Georg zu Bortfeld, der Gemeinde Wendeburg, dem Initiativkreis Wendeburger Unternehmen, Marco Schmidt, Mathias Rauch, dem Ortsrat Wendeburg, der Firma PUK Schmiedel, Rita und Sigurt Grobe, den Traditionsgemeinschaften Wendeburg, Wendezelle und dem Verlag Uwe Krebs.