Unbekannter fährt in Wendeburg Zaun um

Ein Unbekannter ist am Dienstag um 6.35 Uhr nach einem Unfall in Wendeburg geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, wollte er mit einem roten Fahrzeug mit offener Ladefläche von der Straße Hornsinke nach links in den Wiesenweg abbiegen. Hierbei beschädigte er einen Zaun und flüchtete. An einer Fahrzeugseite befand sich eine Aufschrift in gelb-orangene Schrift mit den Buchstabenfragmenten „a“ und „s“. Hinweise an die Polizei Edemissen, (05176) 976480.

