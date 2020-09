Trickbetrüger zocken in Wendeburg Seniorin vor Supermarkt ab

Eine 81-jährige Frau ist bereits am 3. September gegen 15 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Büssingstraße in Wendeburg offensichtlich bei ihrem Einkauf beobachtet und auf dem späteren Heimweg verfolgt wurde. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Nach dem Verlassen des Geschäftes hielt ein Auto neben der Frau. Eine Frau stieg aus und verwickelte die 81-Jährige in ein Gespräch, um von ihrer bevorstehenden Tat abzulenken, so die Polizei in ihrem Bericht. Anhaltspunkte deuteten darauf hin, dass die Täterin in einem unbemerkten Moment die Geldbörse der 81-Jährigen gestohlen habe. In der Geldbörse haben sich nach Angaben der Polizei neben Bargeld auch Kontokarten befunden. Es entstand ein Schaden von etwa 85 Euro.

Zur Täterin kann lediglich gesagt werden, dass es sich um eine jüngere Frau gehandelt hatte. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen PKW mit den Kennzeichenfragmenten „B“ und „C“ gehandelt haben.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Wendeburg unter (05303) 99089-0.

red