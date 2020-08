Wendeburger Heimatpfleger Rolf Ahlers feiert 80. Geburtstag

Wo ist die Burg von Wendeburg? Was sind Flachsrotten? Wie kam die Glocke von St. Elisabeth nach Wendeburg? Und warum ist der 9. Juni ein historischer Tag für Rüper? Wenn einer diese Fragen par excellence beantworten kann, dann ist das Rolf Ahlers, der Gemeindeheimtatpfleger von Wendeburg. Am gestrigen Sonntag hat er seinen 80. Geburtstag gefeiert. Keine Frage – die Geschichte der Heimat hat es ihm angetan und auch ihre Sprache, das Plattdeutsch. So ist Ahlers Sprecher der Arbeitsgruppe Plattdeutsch im Verein „Braunschweigische Landschaft“, Schriftführer im „Braunschweiger Landesverein.“ Er ist zudem Mitglied in vielen örtlichen und überregionalen Vereinen und bekannt auch als Autor, Verfasser und Herausgeber vieler Schriften, Bücher und Artikel.

