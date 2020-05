Polizei bleibt auf Diebesgut aus Wendeburg sitzen

Die Polizei Edemissen hat in den vergangenen Wochen Diebesgut an seine Besitzer zurückgeben können, welches in einer Einbruchserie im Dezember in Wendeburg gestohlen wurde. Wie die Polizei mitteilt, konnte sie den Täter in seiner Wohnung fassen und das Diebesgut sicherstellen.

Vielen Geschädigten konnte ihr Eigentum zurückgegeben werden, jedoch gibt es noch Restbestände. Vermutlich seien Einbrüche unbemerkt geblieben oder nicht angezeigt worden. Daher bittet die Polizei ausdrücklich darum, sich mit Herrn Jäger von der Polizei Edemissen in Verbindung zu setzen (05176) 9764823, um eine Rückgabe zu arrangieren.