In Wendeburg sind viele Hilfsaktionen angelaufen

Wendeburg. Privatpersonen helfen, aber auch immer mehr Gruppen: In der Gemeinde Wendeburg sind zahlreiche Corona-Hilfsaktionen angelaufen.

Die Meerdorfer Junggesellschaft zählte mit zu den ersten Junggesellschaften, die in der Gemeinde Wendeburg einen Einkaufsdienst für alle Bürger auf die Beine gestellt haben, die wegen der Corona-Krise zurzeit besser zu Hause bleiben. Aber auch in den anderen Ortschaften formieren sich immer mehr Gruppen - und auch an Nachbarschaftshilfe fehlt es nicht. Bei der Gemeinde Wendeburg können sich Bürger melden, die Hilfe brauchen und auch diejenigen, die helfen wollen.

„Schlechter kann ein Jahr nicht starten“, so die Meerdorfer. „Mit der Absage des Osterfeuers mussten wir bereits eine Tradition zur Stärkung der Meerdorfer Gemeinschaft absagen.“ Da die Junggesellschaft aber nicht nur für Traditionen stehe, sondern auch für die Förderung des Meerdorfer Wohlbefindens, bieten die Junggesellen den Risikogruppen nun ihre Hilfe an. „Besorgungen oder auch andere Tätigkeiten, die Ihr aufgrund der Ansteckungsgefahr nicht bewältigen könnt“, übernehmen wir für Euch.“

Ganz ähnlich in Sophiental: „Die momentane Lage ist für uns alle eine neue Situation und stellt aber vor allem diejenigen vor eine große Herausforderung, die unter die Corona-Risikogruppe fallen“, so die Junge Gesellschaft Sophiental, die ebenfalls Hilfe anbietet: „Wir erledigen gerne für Euch den Einkauf, Wege zur Apotheke, führen den Hund aus oder ähnliches.“ Der Sophientaler Ortsrat lobt die Junge Gesellschaft für ihr Engagement: „Das ist gelebte Dorfgemeinschaft zwischen Alt und Jung“, sagt Ortsbürgermeister Bernd Commeßmann. Er gibt den Junggesellen aber auch einen dringenden Appell mit auf den Weg: „Passt auf Euch auf und achtet auf die empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit den sich ergebenden sozialen Kontakten.“ Die Kosten für entsprechende Hygieneartikel werde der Ortsrat übernehmen, sicherte Commeßmann zu.

In Bortfeld hat der Förderverein der Förderverein der Männerfeuerwehr eine Alltagshilfe gestartet. „Die Anzahl der Mitbürger, die das Haus nicht mehr verlassen können, nimmt auch in Bortfeld stetig zu. Dazu kommen Ältere, die jetzt weniger Besuch von der Familie bekommen und weitere Personen, die durch die Bewältigung der Pandemie beruflich stark belastet sind“, nennt die Männerfeuerwehr ihren Beweggrund. Der Förderverein bietet die Erledigung von Einkäufen an, das Ausführen des Hundes und erforderlichenfalls weitere individuelle Leistungen.

Kontakt zu den Gruppen, die helfen:

Sophiental: (0151) 64690747

Meerdorf: coronahilfe-jgmeerdorf@web.de, (0170) 4056761

Bortfeld: (0160) 546 22 53, E-Mail: hilfe@maennerfeuerwehr.de

Gemeinde Wendeburg: (05303) 9111-0, E-Mail: gemeinde@wendeburg.de