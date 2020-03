Einbruch in Gaststätte in Bortfeld misslingt

Bislang Unbekannte haben versucht, in eine Gaststätte an der Bortfelder Straße in Bortfeld einzubrechen; die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 17 Uhr. Die Täter schlugen die Scheibe der Hintertür der Gaststätte ein und versuchten, sie zu öffnen. Das misslang, da Bierfässer und Getränkekisten direkt hinter der Tür abgestellt waren. Die Täter brachen den Versuch ab. Den Schaden schätzt die Polizei auf 300 Euro.