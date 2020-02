Die Täter stiegen durch ein Fenster in das Haus in Wendeburg

Wendeburg. Zwischen Donnerstag und Sonntag vergangener Woche ist in ein Haus in Wendeburg eingebrochen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

1000 Euro Schaden bei Einbruch in Wendeburg

In der Zeit vom vergangenen Donnerstag, 20. Februar, um 15.30 Uhr bis zum Sonntag, 23. Februar, um 10.30 Uhr sind noch nicht ermittelte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Grasgarten eingebrochen.

Der Schaden liegt bei circa 1000 Euro

Über ein Fenster kamen die Einbrecher in das Haus, so die Polizei. Nachdem sie die Räumlichkeiten durchsucht hatten, konnten sie unerkannt fliehen. Bei dem Einbruch entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.

Hinweise bitte an (05431) 18970.