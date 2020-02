Ja zum Sondergebiet für „Pflege“ in Wendeburg

Nur zehn Pflegeplätze für 11.000 Einwohner der Gemeinde Wendeburg – mit dem Bau des Seniorenheims am Meierholz im Wendeburger Kernort soll dieser „Notstand“ behoben werden. Wie berichtet, will ein Investor ein Haus mit 100 Pflegeplätzen und 15 Wohnungen für Betreutes Wohnen bauen. Mehrheitlich haben die Mitglieder des Wendeburger Ortsrates und des Planungs- Umwelt- Und Wirtschaftsausschusses am Donnerstagabend bei einer gemeinsamen...