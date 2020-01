Fahrgäste fordern Haltestelle am Bortfelder Kreisel

Ein Samstagabend in der dunklen Jahreszeit. Circa um 23.40 Uhr verlässt eine junge Frau aus Braunschweig zusammen mit anderen Fahrgästen an der Haltestelle Sportplatz in Bortfeld den Bus der Linie 560 Richtung Wipshausen. Sie ist auf dem Weg zur Arbeit in der Bäckerei Sander am Bortfelder Kreisel. Circa 1,2 Kilometer zu Fuß auf dem Fuß-und Radweg an der dunklen Landesstraße liegen vor ihr. „Für Mitarbeiter, Kunden der Bäckerei, für...