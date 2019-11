Wendeburger Grüne stellen ihre Ideen für die Strabs vor

Infos rund um die ungeliebten Straßenausbaugebühren gab es am Dienstagabend von den Grünen in Wendeburg. Die Akteure hatten in das Wendeburger Rathaus geladen, um ihren Vorschlag für eine gerechtere Gestaltung der Gebühren zu diskutieren. Bereits im Januar hatten die Grünen im Gemeinderat einen entsprechenden Antrag eingereicht. Mehr als 20 Bürger diskutierten mit. Auf viele Schultern verteilen Axel Röver, Grünen-Ratsherr aus Bortfeld,...