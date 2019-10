Sporthalle Bortfeld – Kosten für Photovoltaik werden geprüft

Einige Zahlen liegen vor. Der Gemeinderat will jedoch die genaue Kostenermittlung für die Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage)auf dem Dach der Sporthalle in Bortfeld abwarten, ehe sie in Auftrag gegeben wird. Dieses Vorgehen hat der Wendeburger Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen....