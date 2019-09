Flüchtlinge feiern in Wendeburg gemeinsam mit Bürgern

Landestypische kulinarische Spezialitäten am Büfett, Grillgut, Musik, Kinderschminken und Tanz erlebten die zahlreichen Besucher während des dritten Festes der Begegnung in Wendeburg. Gemeinsam feierten dabei die Flüchtlinge mit den Bürgern am Donnerstagabend auf dem Vorplatz am evangelischen...