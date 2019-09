Einblicke in das 500 Jahre alte Hallenhaus in Wehnsen

Viele denkmalgeschützte Bauten öffneten am Tag des offenen Denkmals am Sonntag ihre Pforten. Dazu zählte auch das niederdeutsche Hallenhaus in Wehnsen in der Gemeinde Edemissen, Vor den Wiesen. Es soll etwa 1509 gegründet worden sein und wäre somit eines der ältesten noch erhaltenen Gebäude in...