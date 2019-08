Jetzt bekommt auch Wendeburg ein Weinfest

Schönes Ambiente, feine Weine, tolle Musik: Mit diesen „Zutaten“ steigt am Samstag, 14. September, das erste Wendeburger Weinfest. Veranstaltet wird es von der Traditionsgemeinschaft Wendezelle auf dem Hof von Ute und Hans-Werner Baars, Neue Straße 22. Das Weingut Residenz Bechtel bietet Weine aus Rheinhessen an und die Band Be Gentle spielt Jazz, Swing und Lounge Musik dazu. „Die Idee dazu hatten wir auf dem Weinfest in Bortfeld“,...