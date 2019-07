Weidenkirche Wendeburg für „Offene Pforte“ schön gemacht

In und an der Weidenkirche ist immer etwas zu tun. Jetzt hat Peter Krebs aus Beton neue "Beine" für die Bänke gegossen. Die alten Eichenpfähle waren verrottet. Nun sehen Peter Krebs (links) und Herbert Mundstock, Vorsitzender des Vereins der Weidenkirche, der "offenen Pforte" am Sonntag entgegen.