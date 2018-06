Staudenbeete und viele Rosen

Wendeburg In der Reihe der Offenen Pforte Peine ist am Sonntag, 3. Juni, der Garten von Martina und Jörg Friese an der Peiner Straße 80 geöffnet, von 13 bis 18 Uhr. Zu sehen sind unterschiedliche Gartenräume auf 1300 Quadratmetern rund um ein Fachwerkhaus. Auf dem Hof befinden sich ein Naturteich und...