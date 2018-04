Liedermacher geben Konzert in Bortfeld

Bortfeld Von poetisch bis durchgeknallt, von Star bis Newcomer, von Berlin bis Krefeld: Neun Liedermacher touren in der nächsten Zeit durch die Lande. Am Samstag, 12. Mai, machen sie bei einer Veranstaltung der Gedankenfabrik Station in Bortfeld. Der Liedermacher-Abend beginnt um 20 Uhr im Sportheim in...