Mit dem Ochsenkarren auf der Via Romea

Zwei Ochsen ziehen einen zweirädrigen Karren, der mit Salz beladen ist – es wird ein ungewöhnlicher Anblick sein, wenn am Montag, 28. Mai, Jürgen Schlüter in Rietze einfährt und anderntags in Bortfeld. Historischer Hintergrund für die besondere Aktion: Genau so wurde früher Salz von Lüneburg nach...