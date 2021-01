Vechelder Sternsinger sammeln Spenden für Kinder in der Ukraine

Am Samstag bitten die Sternsinger um Spenden in der Ortschaft Vechelde -- hier ein Archivfoto aus dem Jahr 2018.

Vechelde. In dem Land müssen die Eltern der Mädchen und Jungen oft im Ausland arbeiten. Am Samstag sind die Sternsinger unterwegs - jetzt anmelden.

Gestartet hat die katholische Kirchengemeinde Sankt Gereon ihre Sternsinger-Aktion - diesmal für notleidende Kinder in der Ukraine. Aufgrund von "Corona" läuft sie allerdings in diesem Jahr etwas anders ab. "Da wir nur wenige Gruppen zur Verfügung haben, werden wir als ,Postboten' unterwegs sein - und zwar mit der ,Sternsingerpost'", schildert die Kirchengemeinde: "Helfen Sie uns mit Ihrer Spende, den Kindern und Eltern in der Ukraine Halt zu geben“.

In der Ukraine arbeiten aufgrund der Armut in dem osteuropäischen Land die Eltern oftmals im Ausland, um dort Geld für ihre Familien zu verdienen: Währenddessen leben ihre Kinder in der Ukraine bei den Großeltern oder anderen Verwandten. Die Botschaft der (Vechelder) Sternsinger an die ukrainischen Kinder, für die sie in diesem Jahr Spenden sammeln, lautet daher: „Ihr seid nicht allein.“

Nachdem die Vechelder Sternsinger bereits die umliegenden Dörfer besucht haben, werden sie am Samstag, 9. Januar, ab 14 Uhr die Häuser im Kernort Vechelde aufsuchen. Wer einen Besuch der Sternsinger haben möchte, melde sich bei Angelika Letzel, Telefon (05302) 4538, oder bei Maria Wissing, Telefon (05302) 6691. Unter www.hl-geist-bs.de gibt es im Internet weitere Informationen zu den Sternsingeraktionen in Vechelde und Wendeburg: Dort sind auch nach wie vor Videos vom Vechelder Krippenspiel und von der Wendeburger Krippenandacht abrufbar.