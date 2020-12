Corona – etwa 90 Vechelder Gymnasiasten in Quarantäne

Die Corona-Pandemie erfordert besondere Vorkehrungen – nun auch im Vechelder Gymnasium: Bis zum letzten Schultag vor den Weihnachtsferien am 18. Dezember gilt das Szenario B . Was sich hinter diesem bürokratischen Ausdruck verbirgt, erklärt die stellvertretende Schulleiterin Kathrin Mürmann: „Wir unterrichten in der Schule nur noch in halber Klassenstärke “ – also mit maximal 16 Personen in einem Klassenraum (Schüler, Lehrer und pädagogische Mitarbeiter). „Die eine Hälfte der jeweiligen Klasse macht Präsenzunterricht, die andere Home-Schooling “, führt die Konrektorin aus.

Hintergrund sind acht Corona-Fälle im Gymnasium – laut Homepage sind davon betroffen: jeweils ein Schüler im 13. und im achten Jahrgang sowie sechs Schüler im zwölften Jahrgang. Diese Schüler befinden sich in Quarantäne , zudem Kontakt- und Verdachtspersonen – insgesamt also derzeit etwa 90 Schüler, davon 72 aus dem 12. Jahrgang (das Gymnasium hat 947 Schüler). Kathrin Mürmann betont: „Wir informieren die Schüler und Eltern sehr umfangreich zum Thema Corona.“