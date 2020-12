Klimaschutz – in diesem Fall der Schutz von Bäumen – fängt schon vor Ort an: Vor dem Hintergrund wettern die Grünen gegen das Fällen von zwei Vogelkirschen am Sportplatz/Ackerweg in Wedtlenstedt – eine Aufregung, die Ortsbürgermeister Dr. Helmut Doll (SPD) und (fast) der gesamte Ortsrat ganz und gar nicht verstehen können.

Was ist passiert? Die Früchte der beiden Vogelkirschen verunreinigten den Gehweg, und die Verunreinigung trügen die Nutzer an ihren Schuhen in die beiden Sporthallen – so sieht es der Sportverein MTV Wedtlenstedt und schlägt daher das Entfernen der zwei Bäume vor. Mit den Stimmen von SPD und CDU hat der Ortsrat dem zugestimmt; die Grüne (Doris Meyermann) war dagegen, die FDP nicht in der Sitzung dabei. „Eine Entscheidung gegen den ,Niedersächsischen Weg’“ Doris Meyermann – selbst „noch“ Mitglied im MTV – und Andreas Meyer (Grüne), beratendes/nicht stimmberechtigtes Ortsratsmitglied, wenden sich jedoch vehement gegen das Entfernen der „mehrere Jahrzehnte alten Vogelkirschen – empfohlen auf der Pflanzliste der Gemeinde Vechelde“: Die Ortsratsentscheidung konterkariere den von allen Parteien im Landtag beschlossenen „ Niedersächsischen Weg “. Doris Meyermann und Andreas Meyer fragen: „Was nützt es, Millionen Euro in den Natur- und Umweltschutz zu stecken, wenn vor Ort erst einmal alte Bäume gefällt werden? Erinnern möchten wir auch an durchaus in Vechelde erhältliche Besen und Fußabtreter .“ Doll hält dagegen und erinnert, das Ortsratsvotum besage außer dem Fällen der Vogelkirschen eine Anpflanzung von zwei neuen Bäumen in dem Bereich: „Da geht somit nichts kaputt .“ Dazu wenden aber die beiden Grünen ein: „ Neuanpflanzungen brauchen wieder Jahrzehnte, um den vergleichbaren Nutzen für die Umwelt zubringen.“ Doll allerdings bleibt bei seiner Einschätzung und verweist darauf, er und seine Mitstreiter hätten „in Wedtlenstedt mehr Bäume gepflanzt, als viele wissen“. Der Ortsbürgermeister habe „keine Probleme“ damit, die Vogelkirschen entfernen zu lassen angesichts der Verpflichtung zu den beiden Neuanpflanzungen – welche Baumarten das sein werden, sei noch festzulegen. Weiterhin geht Doll davon aus, dass der MTV sämtliche Ausgaben für das Fällen und das Anpflanzen zwei neuer Bäume übernehme: „Der Gemeinde entstehen also keine Kosten.“