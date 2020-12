Nach 37 Jahren in Vallstedt – Arzt geht in Ruhestand

Lange Zeit – fünf Jahre – hat sich Dr. Karsten Schümann auf die Suche begeben nach einer Nachfolge. Endlich ist der 70-Jährige fündig geworden – und die Erleichterung ist ihm anzumerken: Zum Jahresende gibt der Allgemeinmediziner seine Praxis in Vallstedt auf – nach 37 Jahren. Mit nahtlosem Übergang übernimmt Dr. Beate Duchaczek am Neujahrstag dort in der Alvesser Straße 6 die Räume.

37 Jahre – eine Ewigkeit: Was es bedeutet, so viele Jahre „Landarzt“ (Hausarzt) zu sein, bringt Schümann so auf den Punkt. „Eine Familie betreue in in vierter Generation“, beginnt er mit norddeutscher Nüchternheit, um mit Schmunzeln fortzufahren: „Die Urgroßeltern habe ich ins Grab gebracht, die Großeltern in die Rente, die Eltern ans Taufbecken und die Kinder in die Schule.“ Schümann steht für die Generation, in der Ärzte zu „Familienangehörigen“ der Patienten werden. Von „erlebter Biografie“ spricht der Vallstedter zunächst etwas distanziert – doch hinter seiner Corona-bedingten Maske kommen seine Worte ins Stocken: Zu viele Gedanken mögen ihm durch den Kopf gehen.

Aufgewachsen in einem kleinen Dorf – „kleiner als Vallstedt“ – in Dithmarschen (Schleswig-Holstein), hat sich Schümann nach seinem Abitur an einem Gymnasium in Heide für das Medizinstudium entschieden: „Mein Landarzt in Dithmarschen hat mich dazu gebracht.“ Sein Ziel sei schon früh klar gewesen: ebenfalls Mediziner auf dem Lande werden. Nach dem Studium in Kiel, Graz und Würzburg hat er in Kliniken in Heide und Helmstedt gearbeitet. Als dann aber in Vallstedt eine Praxis frei geworden ist, hat Schümann die Chance ergriffen und ist in den Peiner Ostkreis gewechselt. Im Computer hat Schümann ein Foto abgespeichert: Es zeigt ihn – schon damals mit Vollbart, aber noch mit dunklen Haaren – 1983 mit seiner Vorgängerin Dr. Ursula Nahde und dem Vallstedter Ortsbürgermeister Heinz Maak bei der Verabschiedung der Medizinerin.

Die Geschichte der Vallstedter Ärzte, die Schümann mitgeschrieben hat, interessiert ihn. 1946 hat das Ehepaar Nahde – in der inzwischen abgerissenen Gastwirtschaft „Zum Dorfkrug“ von Albert Langemann in der Alvesser Straße 2 – seine Praxis eröffnet; 1956 ist die Arztpraxis in einen Neubau an der Straße „Unter der Maate“ (heute Wohnhaus) umgezogen, in der Ursula Nahde nach dem Tod ihres Mannes alleine tätig gewesen ist. 1983 – nach 37 Jahren in Vallstedt – hat sie die Praxis an den jungen Schümann übergeben; 1984 ist er in seine jetzigen Räume in der Alvesser Straße 6 umgezogen ist.

Landarzt – für ihn ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ein Traum, der keine geregelten Arbeitszeiten bedeutet. Ein Traum, der bedeuten kann, quasi rund um die Uhr für Patienten da zu sein. „Die Menschen hier sind aber sehr diszipliniert“, lobt der Vallstedter. Zwar habe er nur ein Handy – für private und dienstliche Zwecke –, aber „die Patienten haben mich nur selten in meiner Freizeit angerufen“. Auf die Frage, warum es aber so schwer sei, Ärzte aufs Land zu locken, gibt er mehrere Antworten: Außer an den ungeregelten Dienstzeiten liege es am zunehmenden Bürokratismus für das Führen einer Praxis; aber auch die Bezahlung müsse besser werden.

Im letzten Berufsjahr hat die Pandemie alles auf den Kopf gestellt: Mit zwei Positiv-Getesteten sei die Angst der Menschen vor „Corona“ nach Vallstedt gekommen; zuvor sei der Ort so etwas wie die „Insel der Glückseligen“ gewesen. Inzwischen hat Schümann Telefon-/Videosprechstunden eingeführt, lobt aber ausdrücklich das Corona-Testzentrum in Peine: „Ich bekomme die Testergebnisse schon am nächsten Tag – das gibt den Patienten und mir schnell Sicherheit.“ Allerdings: Wegen „Corona“ kann sich Schümann nicht mit einem „Volksfest“ von „seinen“ Vallstedtern verabschieden, nicht einmal ein Sektempfang sei möglich.

Schümann zieht es mit seiner Frau in seine Heimat Dithmarschen. Seine Arztpraxis hat er bereits verkauft: Beate Duchaczek, die in einer Praxis in Braunschweig arbeitet und sich in Vallstedt selbstständig machen will, wird sie mieten: Die beiden Mitarbeiterinnen Schümanns übernimmt sie. Der Verein „Vallstedter gegen Schacht Konrad“ wird sich einen neuen Vorsitzenden suchen müssen – seit der ersten Stunde vor mehr als 30 Jahren steht Schümann dieser Organisation vor. Beiden – ihm als Arzt und der Vallstedter Vereinigung – geht es um die Gesundheit der Menschen, vergleicht er. In Dithmarschen will Schümann weiterhin Golf spielen (wenn auch nicht mehr im Golfsclub Edemissen); zudem ist dort das Atomkraftwerk Brunsbüttel ein Thema, das zwar abgeschaltet, aber noch nicht entsorgt worden ist. „Die Atomenergie verfolgt mich“, sagt der „Schacht-Konrad-Erfahrene“ zum Abschied.