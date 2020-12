Friedrich Ehlers – „Mister Vechelade“ ist gestorben

Dieser Moment sagt viel aus über Friedrich Ehlers – liebevoll „Friedel“ genannt: Bei der Einweihung der schmucken Sporthalle in Vechelade vor 19 Jahren tauft Bürgermeister Hartmut Marotz (SPD) sie „ Friedel-Ehlers-Halle “. Ein Moment, der zeigt, wie sehr Christdemokrat Friedrich Ehlers – auch über Parteigrenzen hinweg – geschätzt worden ist. Im Alter von 90 Jahren ist „Friedel“ Ehlers gestorben.

33 Jahre, hat Ehlers mal gesagt, habe er sich für die Halle eingesetzt – ein Projekt, bei dem sich seine Beharrlichkeit ausgezahlt und das sein „Freund“ Hartmut Marotz umgesetzt hat. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit ist ein Paradebeispiel für die Überzeugung des Christdemokraten: „Nicht der Partei fühle ich mich verpflichtet, sondern der Bevölkerung .“

Für die Bevölkerung ist er der „Mister Vechelade“

Für viele ist Friedrich Ehlers der „ Mister Vechelade “, dabei stammt er aus Denstorf . In Vechelade hat er 1953 „hineingeheiratet“, in den Heimtort seiner Frau Ilse Rickling ist der ausgebildete Kaufmann umgezogen. Dort in Vechelade hat seine kommunalpolitische Karriere begonnen: zunächst fast zehn Jahre im Gemeinderat Vechelade, danach seit Februar 1974 (Bildung der Einheitsgemeinde) mehr als 32 Jahre im Vechelder Gemeinderat; zudem mit Unterbrechung mehr als 21 Jahre im Ortsrat Vechelde/Vechelade. Gestartet ist Ehlers für die Wählergemeinschaft, später war er 1968 Gründungsmitglied der örtlichen CDU. Sein erstes größeres Projekt ist 1967 der Bau der Friedhofskapelle in Vechelade gewesen – lange ist es her. All die Jahre ist Ehlers seinem Prinzip treu geblieben, sich nicht in den Vordergrund gespielt zu haben. Lieber hat er sich still gefreut – beispielsweise über die „Friedel-Ehlers-Halle“.